Elektrik sobası 1.5 yaşındaki bebeğin canını aldı: Anne gözaltında

Elektrik sobası 1.5 yaşındaki bebeğin canını aldı: Anne gözaltında
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

aa-20260503-41276382-41276381-izmirde-yangin-cikan-evdeki-bebek-oldu-3-kardesi-dumandan-etkilendi.jpg

Denizli’de bebeğini çöpe atan anne gözaltına alındıDenizli’de bebeğini çöpe atan anne gözaltına alındı

1,5 YAŞINDAKİ BEBEKTEN ACI HABER

Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi.

evde-cikan-yanginda-4-kardesten-1i-oldu-1290548-383958.jpg

ANNE GÖZALTINDA

Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi.

Anne gözaltına alındı. Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği kaydedildi. (AA-DHA)

evde-cikan-yanginda-4-kardesten-1i-oldu-1290548-383958-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun'dan savcılığın inceleme kararına tepki
Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun'dan savcılığın inceleme kararına tepki
Kuvvetli yağışlar için bir uyarı da bakanlıktan
Kuvvetli yağışlar için bir uyarı da bakanlıktan
Saldırgan asker eğlencesini kana buladı! 17 yaşındaki çocuk 14 gün direndi, kurtarılamadı
Saldırgan asker eğlencesini kana buladı! 17 yaşındaki çocuk 14 gün direndi, kurtarılamadı