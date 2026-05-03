Elektrik sobası 1.5 yaşındaki bebeğin canını aldı: Anne gözaltında

Alınan bilgiye göre, dün akşam Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1,5 YAŞINDAKİ BEBEKTEN ACI HABER

Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi.

ANNE GÖZALTINDA

Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi.

Anne gözaltına alındı. Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği kaydedildi. (AA-DHA)