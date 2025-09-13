Elektrik panosundaki patlama kamerada

Yayınlanma:
Mardin'in'in Kızıltepe ilçesinde arızalanan elektrik panosunda meydana gelen patlama ve çıkan yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan elektrik panosu, patlamanın ardından çıkan yangında alev topuna döndü.

İhbarla olay yerine itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Akımın kesilmesiyle yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama ve yangın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

