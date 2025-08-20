Elektrik akımına kapılıp beton zemine düşmüştü: 7 gün sonra öldü

Elektrik akımına kapılıp beton zemine düşmüştü: 7 gün sonra öldü
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da, elektrik ustası Kadir Kayış arızasını gidermek için çıktığı direkten elektrik akımına kapılarak düştü. 7 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Kayış, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da, elektrik ustası Kadir Kayış arızasını gidermek için çıktığı direkten elektrik akımına kapılarak düştü.

13 Ağustos Salı günü saat 17.00 sıralarında Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir zincir market sahibi elektrik arızası yaşadığı için Kadir Kayış’ı çağırdı.

elektrik-direginde-akima-kapilan-tamirci-872785-259224.jpg

TEDBİR ALMADAN DİREĞE TIRMANDI

İddiaya göre Kayış, güvenlik tedbirlerini almadan direğe tırmanınca üst kısma ulaştığında kabloya temas etmesiyle akımına kapıldı.

Şiddetli akımın etkisiyle dengesini kaybeden Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

elektrik-direginde-akima-kapilan-tamirci-872783-259224.jpg

ELEKTRİK USTASI AĞIR YARALANDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Kayış, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

elektrik-direginde-akima-kapilan-tamirci-872783-259224.jpg

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kayış burada yoğun bakıma alındı. 7 gündür yaşam mücadelesi veren Kayış hayatını kaybetti. Kayış’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

elektrik-direginde-akima-kapilan-tamirci-872796-259224.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

