Elektrik akımına kapılan 15 leylek öldü!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trajik bir doğa olayı yaşandı: Elektrik akımına kapılan 15 leylek yaşamını yitirdi. Olay, Hatip ve Sarılar Mahallesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, yol kenarında leylek ölülerini fark edince durumu hemen yetkililere bildirdi.

ELEKTİRİK AKIMINA KAPILMIŞLAR

Çorlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye intikal etti. Yapılan incelemede, leyleklerin elektrik hatlarına temas ederek akıma kapıldığı ve bu nedenle hayatlarını kaybettikleri tespit ifade edildi.