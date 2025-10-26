Elazığ'da nefes kesen kurtarma: Baraj suları yükseldi, aile nehirde mahsur kaldı

Yayınlanma:
Elazığ'ın Palu ilçesinde, Beyhan Barajı kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen Murat Nehri'nin ortasında oluşan bir adacıkta mahsur kalan dört kişilik bir aile, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Piknik yaparken sularla çevrelenen aile, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Olay, öğleden sonra Palu ilçesi sınırları içerisinden geçen Murat Nehri kenarında meydana geldi. Bölgede piknik yapan dört kişilik bir aile, Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla birlikte nehirdeki su seviyesinin hızla yükseldiğini fark etti. Suların yükselmesi sonucu bulundukları alan bir adacığa dönüştü ve aile nehrin ortasında mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ailenin durumu fark etmesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adacığı kaplayan suyun artmasıyla birbirlerine tutunarak bekleyen aileye, kurtarma ekipleri bir bot yardımıyla ulaştı. Mahsur kalan dört kişi, yapılan başarılı çalışmayla güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan aile üyeleri, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Palu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
