Elazığ'da korkunç olay! Kaçan eşeğin sürüklediği 7 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'ın Yürekli köyünde suya götürmek için dışarı çıkardığı eşeğin yularına dolanan 7 yaşındaki Meryem Doğan, 800 metre sürüklendi. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da kaçan eşeğin yuları boynuna dolanan ve 800 metre sürüklenen 7 yaşındaki Meryem Doğan, yaşamını yitirdi. Olay, 24 Ağustos'ta merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; 7 yaşındaki Meryem Doğan, dedesinin isteğiyle evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıktı. Bu sırada eşek bir anda ürkerek kaçmaya başladı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaçan eşeğin yuları, 7 yaşındaki Meryem'in boynuna dolandı ve o şekilde 800 metre boyunca sürüklendi. Doğan'ı fark eden yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meryem Doğan kurtarılamadı. Meryem Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.