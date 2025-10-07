El yazması Kur’an-ı Kerim'le yakalandı

Yayınlanma:
Jandarmanın takibine takılan tarihi eser kaçakçısı Müşteri ararken el yazması Kur’an-ı Kerim'le yakalandı. El konulan tarihi eserler müzeye teslim edildi.

Mersin’de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda el yazması olduğu belirtilen 4 adet Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

Tarihi eserlere müşteri arayan 1 kişi gözaltına alındı.

MÜŞTERİ ARARKEN EL YAZMASI KUR’AN-I KERİM'LE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Bozyazı ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir kişi tespit etti.

el-yazmasi-kuran-i-kerimle-yakalandi-3.jpg

Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde arama yapan jandarma el yazması olduğu belirtilen 4 adet Kur’an-ı Kerim buldu.

el-yazmasi-kuran-i-kerimle-yakalandi-2.jpg

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti