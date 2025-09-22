El frenini çekmeyince kuyumcu dükkanına daldı!

Yayınlanma:
Bursa’da, el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, yokuş aşağı kayarak kuyumcu dükkanına girdi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi.

Otomobilini yol kenarına park eden sürücü, iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu.

elferii.jpg

Kısa süre sonra yokuş aşağı hareket eden otomobil, yol kenarındaki kuyumcu dükkanının demir kepenklerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iş yerinin kapısı, camları ve kepenklerinde hasar oluştu.

el-freni-1.jpg

Hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan kuyumcu dükkanında yaralanan olmazken, çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen iş yeri sahipleri, hasarı cep telefonlarıyla görüntüledi.

el-freni-5.jpg

Otomobil sürücüsünün yaklaşık 500 bin lirayı bulan zararı karşıladığı bildirildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

el-freni-2.jpg

el-freni-3.jpg

el-freni-4.jpg

Kaynak:DHA

