Ekrem İmamoğlu cezaevinden gençlere seslendi: Adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin hâkim olduğu bir Türkiye’yi el ele kuracağız

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yazdığı mektupta gençlere seslendi. Atatürk'ün gençlik ile ilgili ifadelerine atıfta bulunan İmamoğlu, "Adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin hâkim olduğu bir Türkiye’yi el ele kuracağız" dedi.

