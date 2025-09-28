Ekmek parası yolunda feci son: 500 metrelik uçuruma uçtu!

Giresun'un Dereli ilçesinde, üzerinde fındık patozu bulunan bir kamyonun yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü Hasan Bayram (43) yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabah saatlerinde Dereli ilçesine bağlı Meşeliyatak köyü mevkisindeki yolda gerçekleşti. Hasan Bayram'ın yönetimindeki, üzerinde fındık ayıklama makinesi (patoz) monte edilmiş ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

YAKLAŞIK 500 METRE SÜRÜKLENDİ

Yoldan çıkan kamyon, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyon sürücüsü Hasan Bayram’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kaza bölgesinde delil toplama çalışması yaptı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

