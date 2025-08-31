Ekilmeyen araziler için yeni adım: Yarın başlıyor! Devletten kiralık...

Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak ve yarından itibaren geçerli olması beklenen sistem ile: 2 yıl üst üste ekilmeyen tarlalar devlet tarafından sezonluk olarak kiraya çıkartılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıldır ekilmeyen arazileri üretime kazandırmak için harekete geçiyor. Yapılan çalışmalarla Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar, Kayseri’de ise 1.650 parsel boş tarım arazisi tespit edildi.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK SİSTEM ÜZERİNDEN

Geçen sene boş olduğu tespit edilip bu sene ekilen araziler 'kiralanacaklar' listesinden çıkarıldı. Arazi kiralamak isteyenler, “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu”nu doldurarak il müdürlüklerine ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek.

BİR HAFTA ASKIDA KALACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, arazilerin bedeli, bölgedeki benzer arazilerin ortalaması dikkate alınarak belirlenecek. Listeler muhtarlıklarda, il müdürlüklerinin internet sitelerinde ve elektronik ortamda bir hafta süreyle ilan edilecek. Kiralamalar sezonluk yapılacak ve her sene yeniden belirlenecek. Eğer araziler tarım dışı amaç ile kullanılırsa sözleşme feshedilecek.

GELİR DOĞRUDAN ARAZİ SAHİPLERİNE

Devlet tarafından yapılacak bu hamlede kira bedellerinin doğrudan arazi sahiplerine ödeneceği aktarıldı. Arazinin sahibinin vefatı ya da miras paylaşımı yapılmamışsa gelir kamu bankalarında açılan hesaba aktarılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

