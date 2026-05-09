Ehliyette şartlar değişiyor: Yeni düzenleme yolda

Milyonlarca otomobil sürücüsünün merakla beklediği yeni yasal düzenleme için kollar sıvandı. B sınıfı ehliyet sahiplerine sağlanan motosiklet kullanım imkanının kapsamı genişletilerek limitin 250 CC’ye çıkarılması planlanıyor.

MOTOSİKLET LİMİTİ 250 CC’YE ÇIKARILIYOR

2023 yılında hayata geçen ve B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 CC’ye kadar motosiklet kullanma imkanı tanıyan düzenlemede çıta yükseltiliyor. Sözcü'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni taslakla birlikte, otomobil ehliyeti olanlar için motosiklet limitinin 250 CC’ye çıkarılması hedefleniyor.

A2 EHLİYET ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Mevcut sistemde, 125 CC ile 250 CC arasındaki motosikletleri kullanabilmek için sürücülerin ayrıca A2 sınıfı ehliyet alması zorunlu. Yeni düzenleme yasalaştığında, B sınıfı ehliyet sahipleri ek bir ehliyet belgesi çıkarma ve yoğun bürokratik işlemlerle uğraşma yükünden büyük ölçüde kurtulmuş olacak.

DİREKSİYON SINAVI ŞARTI DEVAM EDİYOR

Düzenleme kolaylık sağlasa da güvenlik kriterlerinden ödün verilmiyor. Ehliyetini 250 CC motorları kapsayacak şekilde genişletmek isteyen sürücülerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen motosiklet direksiyon sınavına girip başarılı olmaları gerekecek.

Teorik sınavdan muaf tutulacak olan sürücüler, sadece uygulama sınavını geçerek mevcut ehliyetlerine bu yetkiyi tanımlatabilecekler.

Denetimden kaçmak için ters yöne girdi! Ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması beklenen bu değişikliğin takvimi de netleşmeye başladı. Düzenlemenin en erken yılın son çeyreğinde (Ekim-Aralık dönemi) Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.