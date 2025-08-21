Eğitim-Sen'den Hacettepe'nin kararına tepki

Eğitim-Sen'den Hacettepe'nin kararına tepki
Yayınlanma:
Eğitim Sen, Hacettepe Üniversitesi kampüsünde 7/24 açık tek sosyal alan olan Yurdum Kafe'nin erken saatlerde kapatılmasına karşı kasım ayından beri nöbet eylemi yapan öğrencilerden 13'ünün yurttan atılmasına tepki gösterdi.

Eğitim Sen, Hacettepe Üniversitesi kampüsündeki 7/24 açık tek sosyal alan olan Yurdum Kafe'nin erken saatlerde kapatılmasına karşı Kasım 2024'te nöbet eylemleri başlatan öğrencilerden 13'ünün kaldıkları yurtlardan atılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öğrencilerin barınma hakkının elinden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kampüslerdeki sosyal yaşam alanları için protesto hakkını kullanan öğrencilerin yurtlarından atılması kabul edilemez. Üniversite öğrencileri her geçen gün ağırlaşan hayat şartlarıyla mücadele ederek eğitimini sürdürmeye çalışıyor. Ekonomik kriz koşullarında barınma, beslenme, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlar dahi lüks haline gelmişken aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyet imkânları git gide daralıyor. Öğrenciler zorlu koşulların baskısı altında emek verip dirsek çürütmeye devam ederken kamusal eğitimden uzaklaşan yaklaşım bu zorlu hali daha da kötüleştiriyor. Bu anlayış gençler arasında kaygı ve umutsuzluğu derinleştiriyor.

"ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Oysa öğrencilerin kampüs içerisinde erişilebilir sosyal alanlara sahip olmaları eğitimin niteliği açısından zorunlu bir ihtiyaçtır. Üniversite yönetimleri kamusal eğitim anlayışı çerçevesinde bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Hacettepe üniversitesi bu koşulları sağlamak yerine öğrencilerin kısıtlı imkânlarını da ellerinden almaktadır. Üstelik hakkını savunan öğrencileri kriminalize etmekte ve hukuksuz cezalarla sindirmeye çalışmaktadır. Eğitim-Sen olarak Hacettepe Üniversitesi yönetimini uyarıyoruz. Yaşam alanlarını savunan öğrenciler üzerinden elinizi çekin. Hak arayışlarını kriminalize etmekten vazgeçin! Öğrencilerin barınma hakkını elinden alan bu cezaları derhal geri alın.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

