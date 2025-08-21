Eğitim-Sen'den Hacettepe'nin kararına tepki

Eğitim Sen, Hacettepe Üniversitesi kampüsündeki 7/24 açık tek sosyal alan olan Yurdum Kafe'nin erken saatlerde kapatılmasına karşı Kasım 2024'te nöbet eylemleri başlatan öğrencilerden 13'ünün kaldıkları yurtlardan atılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öğrencilerin barınma hakkının elinden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kampüslerdeki sosyal yaşam alanları için protesto hakkını kullanan öğrencilerin yurtlarından atılması kabul edilemez. Üniversite öğrencileri her geçen gün ağırlaşan hayat şartlarıyla mücadele ederek eğitimini sürdürmeye çalışıyor. Ekonomik kriz koşullarında barınma, beslenme, ulaşım gibi en temel ihtiyaçlar dahi lüks haline gelmişken aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyet imkânları git gide daralıyor. Öğrenciler zorlu koşulların baskısı altında emek verip dirsek çürütmeye devam ederken kamusal eğitimden uzaklaşan yaklaşım bu zorlu hali daha da kötüleştiriyor. Bu anlayış gençler arasında kaygı ve umutsuzluğu derinleştiriyor.

"ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"