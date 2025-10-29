Ege'de deprem!

Ege'de deprem!
Yayınlanma:
AFAD'ın aktardığı verilere göre Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında saat 09.38'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Aydın Didim'in 23.88 km açıklarında gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.04 km kaydedildi.

Balıkesir bu gece de sallandı!Balıkesir bu gece de sallandı!

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Oniki Adalar'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Kandilli'nin açıkladığı verilere göre saat 09.38'de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.

