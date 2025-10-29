Ege'de deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Aydın Didim'in 23.88 km açıklarında gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.04 km kaydedildi.
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın)
Tarih:2025-10-29
Saat:09:38:46 TSİ
Enlem:37.24917 N
Boylam:27.02667 E
Derinlik:7.04 km
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Oniki Adalar'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Kandilli'nin açıkladığı verilere göre saat 09.38'de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) https://t.co/9mP4E8sHvR
29.10.2025, 09:38:44 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli