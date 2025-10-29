Balıkesir bu gece de sallandı!

Yayınlanma:
Önceki gün gece saatlerinde 6,1’le sallanan ve bazı metruk binaların yıkıldığı Balıkesir Sındırgı’da artçı depremler sürüyor. Son olarak bu gece saatlerinde bölgede 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BÜYÜKLÜĞÜ 3,8 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, gece saat 23.49'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM 7 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

