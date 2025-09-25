Ege Üniversitesi'nde yemek zammını protesto eden öğrencilere polis müdahalesi! Gözaltılar var

Ege Üniversitesi öğrencileri, yeni akademik yılın başında yemekhane ücretlerine yapılan zamlara karşı bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Yemekhanede toplanan öğrenciler, "Rektör elini cebimizden çek" sloganları atarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, yemek ücretlerinin ilk öğün için 30 TL’den 40 TL’ye, ikinci öğün için ise 60 TL’den 80 TL’ye çıkarıldığı belirtildi. Bu artışın, zaten geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler için en temel hak olan beslenme hakkını kısıtladığını vurgulayan öğrenciler, "Bizler müşteri değil öğrenciyiz. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Beslenme hakkı gaspedilemez" ifadelerini kullandı. Öğrenciler, kayyum yönetimlerini eleştirerek zamların derhal geri çekilmesini ve yemekhaneye erişimin herkes için ücretsiz hale getirilmesini talep etti. Eylemin sonunda, dayanışmayı büyüterek mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdiler.

AYLIK YEMEK MASRAFI KYK BURSUNU İKİYE KATLADI

Öğrencilerin bu tepkisi, yankı buldu. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ege Üniversitesi'ndeki durumu ve öğrencilerin yaşadığı ekonomik çıkmazı gözler önüne serdi. Tanal, yapılan zamlarla birlikte bir öğrencinin üç öğün yemek masrafının günlük 200 liraya, aylık ise 6 bin liraya ulaştığını hesapladı.

Mevcut KYK bursunun yalnızca 3 bin lira olduğuna dikkat çeken Tanal, "Yani burs bir öğünün bile yarısını karşılamamaktadır. Bu tablo Anayasanın güvence altına aldığı sosyal devlet ilkesinin açıkça ihlalidir. Gençlerin sofrasına göz dikilmiş, eğitim hakkı fiilen engellenmiştir" dedi.

"POLİS ŞİDDETİYLE SUSTURULMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Tanal, öğrencilerin bu barışçıl tepkisine karşı kampüse çevik kuvvet gönderilmesini ve gözaltı iddialarını da sert bir dille eleştirdi. Anayasa'nın 34. maddesinin silahsız ve saldırısız gösteri hakkını güvence altına aldığını hatırlatan Tanal, "Bu haksızlığa karşı barışçıl şekilde tepkisini gösteren öğrencilerin üzerine çevik kuvvet gönderilmesi ve gözaltına alınmaları, demokratik hukuk devleti anlayışına tamamen aykırıdır. Öğrenciler ekmek mücadelesi vermekte iken polis şiddetiyle susturulmaya çalışılmaktadır; bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Gençlerin sesini kısmak isteyenlerin başarılı olamayacağını belirten Tanal, "Öğrencilerin yanındayız, polis şiddetinin karşısındayız. Sosyal devleti yok sayan iktidar gençlerin lokmasına göz dikmiştir. Hukuku ayaklar altına alan bu düzen karşısında susmayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.