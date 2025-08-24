Edirne'de uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi

Edirne’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sınır kapılarında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda yaklaşık 70 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen aramalarda 40 paket halinde 46 kilo 674 gram ve 1 paket halinde 320 gram uyuşturucu bulundu. Pazarkule Sınır Kapısı’nda ise elektrikli bir aracın içerisine gizlenen 43 paket halinde toplam 22 kilo 878 gram uyuşturucu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada, başarılı çalışmaları dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tebrik edildi.