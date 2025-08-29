Edirne'de alarm: Kritik seviyeye düştü!

Edirne’deki Süloğlu Barajı’nda, kuraklık ve aşırı sıcakların yol açtığı buharlaşma nedeniyle su seviyesi yüzde 20’ye düştü.

Son yılların en kurak ve sıcak yazının yaşandığı kentte su kaynakları olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Kış aylarındaki yağışlarla yaklaşık yüzde 35 doluluk oranına ulaşan barajın su seviyesi mayıs ayından itibaren azalmaya başladı.

baraj.jpg

Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan barajda doluluk oranı yüzde 20'ye geriledi. Barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su bulunuyor.

Tarımsal sulamada kullanılan baraj binlerce dönüm araziyi suluyor.

baraj1.jpg

Öte yandan kentin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin ciddi oranda azalması nedeniyle DSİ ve Edirne Belediyesi Süloğlu'nda kente su sağlanması için çalışma başlattı.

baraj2.jpg

Su seviyesinin azalmasıyla barajın ortasında bulunan yarımada daha görünür hale geldi. Kıyı alanlarında da çok sayıda midye suyun yüzeyine çıktı.

baraj3.jpg

Kaynak:AA

