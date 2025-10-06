Edirne Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Yayınlanma:
Son dakika haberi.. .Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin zemin katında çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle hastalar ve personel tahliye edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, Vali Yunus Sezer de hastaneye gelerek durum hakkında bilgi aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin zemin katında bulunan taş kırma ünitesindeki bir cihazda kısa devre meydana geldi. Kısa devre nedeniyle ünitede küçük çaplı bir yangın başladı. Yangının başlamasıyla birlikte oluşan duman, kısa sürede poliklinik katlarına yayılmaya başladı.

aa-20251006-39324740-39324735-edirnede-hastanede-cikan-yangina-mudahale-edildi-min.jpg

HASTALAR VE PERSONEL TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yangın alarmının ardından, polikliniklerde muayene için bekleyen hastalar ile hastane personeli, dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı olarak hızla tahliye edildi. Tahliye işlemi sırasında herhangi bir panik yaşanmadığı bildirildi.

aa-20251006-39324740-39324736-edirnede-hastanede-cikan-yangina-mudahale-edildi-min.jpg

VALİ SEZER OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

Yangın ihbarı üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgedeki çalışmalara destek verdi.

aa-20251006-39324740-39324739-edirnede-hastanede-cikan-yangina-mudahale-edildi-min.jpg

Edirne Valisi Yunus Sezer de olayın hemen ardından hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Sezer, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan yangının çıkış nedeni ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin hastanedeki müdahalesi sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

