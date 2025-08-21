Eczacılar uyarıyor: Sahte reçeteler ve dolandırıcılara karşı dikkat

Eczacılar uyarıyor: Sahte reçeteler ve dolandırıcılara karşı dikkat
Yayınlanma:
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, doktorların e-imzalarının çalınarak yasa dışı şekilde kullanılması ve sahte eczacı çetelerine itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, doktorların e-imzalarının çalınarak bilgileri dışında kullanılmasının yanı sıra kimi doktorların kendisini eczacı olarak tanıtan çete üyesine, kişisel bilgisayarlarını kullanarak renkli reçete sistemi üzerinden uyuşturucu ilaçlar reçete ettikleri iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Saydan, açıklamasında eczacıların doktorlarla olan güven ilişkisine dikkat çekerek, "Elbette ki sağlık ordusunun birer neferi olan iki meslek mensubunun birbirine bu kadar güven duyması olağandır. Ancak hiçbir eczacı doktorların alanına müdahil olarak bilgisayarlarında işlem yapmaz. Bizler birbirimizin meslek alanına çizdiği sınırlara riayet eden bir meslek grubuyuz" ifadelerini kullandı.

Eczacıların doktorlardan asla yasa dışı bir talepte bulunmayacağını vurgulayan Saydan, doktorlara şu çağrıda bulundu:

“Lütfen kendisini eczacı olarak tanıtan ve mevzuata aykırı işlem yapmanızı talep eden kişilere itibar etmeyiniz. Böyle bir durumda ilgili kişinin gerçek kimliğini sorgulayarak olumsuz bir durumda emniyet birimleri ile irtibata geçin.”

Açıklamada, hiçbir eczacının kendisini eczaneci olarak tanıtmayacağı ve ünvanlarının eczacı olduğu hatırlatıldı. Saydan, “Bu ve benzer yollarla eczacı ünvanının verdiği güvenin suistimal edilmesi bizi oldukça rahatsız etmektedir. Eğer etik dışı ve yasadışı bir talep varsa bilin ki karşınızdaki kişi eczacı değildir” dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

