Ece Üner bir bir sıraladı: Siz gazeteci olsanız sormaz mıydınız?

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından uçakta gazetecilerin sormadığı sorulara tepki gösterdi. Üner, Trump-Erdoğan görüşmesinde kamuoyunun merak ettiği birçok kritik konunun gündeme getirilmediğini belirtti.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Beyaz Saray’da gerçekleşen Erdoğan–Trump görüşmesinin ardından uçakta gazetecilerin sormadığı sorulara dikkat çekti. Üner, Amerikan Başkanıyla yapılan kritik görüşme sonrası kamuoyunda birçok tartışma ve soru işaretinin ortaya çıktığını belirtti ve gazetecilerin bu konuları gündeme getirmemesine tepki gösterdi.

Üner, görüşme sırasında özellikle Erdoğan’ın meşruiyet tartışmasıyla ilgili soruların uçakta sorulmadığını vurgulayarak, “Meşruiyet sandıktan değil, saraydan verildi mi? Trump’ın Erdoğan’ın meşruiyetini işaret etmesi ne anlama geliyor? Siz gazeteci olsanız bunu sormaz mısınız?” ifadelerini kullandı. Ayrıca Üner, Boeing alımları karşılığında Trump’ın randevu verdiği iddiasına da değinerek, “Özgür Özel’in açıklamalarına göre, Boeing anlaşması yapılacağı için Erdoğan’a randevu verildi. Bu soruyu da uçakta kimse sormadı” dedi.

"UÇAK İNDİ AMA BÜTÜN BU SORULAR HAVADA KALDI"

Üner’in dikkat çektiği bir diğer konu ise Trump’ın “en iyi hileli seçimleri bilir” ifadesiydi. Üner, bu açıklamanın Erdoğan’ı işaret ettiği yorumunu hatırlatarak, gazetecilerin bu konuyu da gündeme getirmemesini eleştirdi.

Üner, “En iyi hileli seçimleri o bilir diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etmekle ne demek istedi acaba Trump? Sormaz mısınız? Gazeteci olsanız tabii ki sorarsınız. Ama bütün bunlar uçakta sorulmadı. Her zamanki gibi uçak indi ama bütün bu sorular havada kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

