Daha önce terör örgütü IŞİD'in 'Türkiye emiri' olduğu gerekçesi ile tam 4 defa tutuklanan ve serbest bırakılan Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk 18 Kasım tarihinde İzmir merkezli bir terör operasyonu ile yine gözaltına alınmıştı.

Son dakika | Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk gözaltına alındı

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Bayancuk ile beraber "Ebu Haris" olarak bilinen Haris Karadağ'ın da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Ebu Haris olarak bilinen Haris Karadağ (solda)- Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk (sağda)

TUTUKLAMA TALEBİ İLE SEVK EDİLDİ: ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Bayancuk'un dün emniyetteki işlemleri tamamlanmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Bayancuk ile beraber Haris Karadağ da hakim karşısına çıktı. Bayancuk'a yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre iki isim de karakol saldırganı ile aralarında bir bağ bulunmadığı gerekçesi ile yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.