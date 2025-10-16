Ebru Baki Halk TV'de

Gazeteci ve sunucu Ebru Baki Halk TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baki, “Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da Baki’nin kanala katılımını sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Halk TV kurulduğu günden bu yana halkın, doğrunun, gerçeğin peşinde koşanların adresi oldu. Tüm baskılara ve cezalara rağmen geri adım atmayan Halk TV dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Tam da bu nedenle Ebru Baki de bundan böyle olması gereken yerde." sözleriyle duyurdu.

Ebru Baki’nin Halk TV’de sabah kuşağında yer alacağı program 20 Ekim Pazartesi günü başlayacak.