Ekranların tanınan yüzü, deneyimli ekonomi gazetecisi Ebru Baki'nin yeni adresi merak konusuydu. TV100'den ayrılığının ardından Baki, Halk TV'ye transfer olduğunu duyurdu. Bu gelişme sonrası izleyiciler, "Ebru Baki kimdir?", "Ebru Baki kaç yaşında, nereli?" ve "Ebru Baki hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte Türkiye'nin en önemli ekonomi sunucularından Ebru Baki'nin kariyeri ve hayatına dair tüm detaylar...

Kısa bir süre önce TV100 ekranlarındaki "Para Manşet" programı sona eren Ebru Baki, kariyerindeki yeni adımı kişisel X hesabı üzerinden duyurdu. Baki, paylaşımında, "Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz" ifadelerini kullanarak izleyicilerini yeni programına davet etti.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da transferi, "Halk TV kurulduğu günden bu yana halkın, doğrunun, gerçeğin peşinde koşanların adresi oldu... Tam da bu nedenle Ebru Baki de bundan böyle olması gereken yerde. Hoş geldin" sözleriyle doğruladı.

Ebru Baki kimdir? Kariyeri ve hayatı

Ebru Baki, 13 Aralık 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk gazeteci ve televizyon sunucusudur. Ekonomi gazeteciliği alanındaki uzmanlığı ile tanınan Baki, kariyeri boyunca Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında önemli görevler üstlenmiştir.

EĞİTİMİ VE KARİYERİNİN İLK YILLARI

Ebru Baki, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine ilk adımını henüz üniversite öğrencisiyken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde stajyer olarak attı.

CNN TÜRK YILLARI VE YÜKSELİŞİ

Televizyon kariyerine CNN Türk ekranlarında başlayan Baki, burada uzun yıllar ekonomi haberleri sundu. Özellikle "Parametre" ve "Ebru ile Pazarlık" gibi programlarla izleyicinin tanıdığı bir yüz haline geldi. Ekonomi alanındaki derinlemesine analizleri ve yorumlarıyla kısa sürede sektörün saygın isimleri arasına girdi.

HABERTÜRK, SÖZCÜ TV VE TV100 DÖNEMLERİ

2018 yılında CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk TV'ye transfer olan Ebru Baki, burada sadece "Para Gündem" programını sunmakla kalmadı, aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü olarak da görev yaptı. Mayıs 2023'te Habertürk'ten ayrılarak Sözcü TV'ye geçti ve "Ebru Baki ile Para Politika" programını sunmaya başladı. Son olarak TV100'de "Para Manşet" programıyla izleyici karşısına çıkan Baki, buradaki görevinin sona ermesinin ardından Halk TV ile anlaştı.

EBRU BAKİ KAÇ YAŞINDA?

13 Aralık 1975 doğumlu olan deneyimli sunucu Ebru Baki, Ekim 2025 itibarıyla 49 yaşındadır. Baki, Aralık ayında 50 yaşına girecektir.

EBRU BAKİ NERELİ?

Ebru Baki, İstanbul doğumludur. Doğum yeri İstanbul olarak bilinen Baki, aslen İstanbulludur.