Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Düzce’de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Üçköprü köyünde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

2 KİŞİ TUTUKLANRAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan aramada sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ö.F.F. ve B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MADDE ALAN 2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Soruşturma kapsamında, zanlılardan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise “uyuşturucu madde kullanma” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

