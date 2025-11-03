Düzce'de gece yarısı feci kaza: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Yazıpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametinden Gölyaka yönüne seyir halinde olan Çetin B. yönetimindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz E. idaresindeki 07 AVD 397 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralıların, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.