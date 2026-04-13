Düştüğü traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 17 yaşındaki Mustafa Gelbulas isimli genç, üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
ÜZERİNDEN DÜŞTÜĞÜ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Malum Seyit Tekke Mahallesi’nde meydana gelen acı olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hareket halindeki traktörden düşen Mustafa Gelbulas isimli genç, traktörün altında kaldı.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Gelbulas, ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Mustafa Gelbulas, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gelbulas’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Jandarma, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)