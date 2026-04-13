Düştüğü traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tokat'ta, üzerinden düştüğü traktörün altında kalan 17 yaşındaki Mustafa Gelbulas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 17 yaşındaki Mustafa Gelbulas isimli genç, üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN DÜŞTÜĞÜ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Malum Seyit Tekke Mahallesi’nde meydana gelen acı olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hareket halindeki traktörden düşen Mustafa Gelbulas isimli genç, traktörün altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Gelbulas, ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mustafa Gelbulas, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gelbulas’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

