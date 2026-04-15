İstanbul barajlarında son durum: İSKİ güncel verileri paylaştı

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, megakent sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. Kış aylarındaki yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde yaşanan değişim, İSKİ tarafından güncellendi. Peki, 15 Nisan itibarıyla İstanbul barajları ne kadar dolu? İşte baraj baraj güncel su miktarları ve son veriler.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Nisan tarihli baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 70.34 seviyesine ulaştı. Bu rakam, kurak geçen kış aylarının ardından kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olarak dikkat çekiyor.

OCAK AYINDAN BUGÜNE BÜYÜK DEĞİŞİM: KRİTİK EŞİK AŞILDI

Yılın ilk aylarında endişe verici seviyelere gerileyen su miktarı, son dönemdeki yağışlarla birlikte toparlanma sürecine girdi. İSKİ verilerine göre, 12 Ocak’ta yüzde 22.01 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, yaklaşık üç aylık süreçte yüzde 70 bandını aşmayı başardı. Geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına inen oranlar, bahar yağmurlarıyla birlikte yükseliş trendini sürdürüyor.

EN DOLU VE EN DÜŞÜK SEVİYEDEKİ BARAJLAR HANGİLERİ?

İstanbul'daki barajlar arasında doluluk oranı bakımından ciddi farklar göze çarpıyor. Güncel verilere göre;

En yüksek doluluk oranı: Yüzde 92.63 ile Ömerli Barajı oldu.

En düşük doluluk oranı: Yüzde 45.62 ile Sazlıdere Barajı olarak kayıtlara geçti.

Elmalı ve Darlık barajları da yüzde 80 barajının üzerinde seyrederek şehrin su rezervine önemli katkı sağlıyor.

15 NİSAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ

İstanbul’daki 10 ayrı barajın her biri için ölçülen güncel doluluk yüzdeleri şu şekilde sıralandı:

  • Ömerli Barajı: %92.63
  • Elmalı Barajı: %91.79
  • Darlık Barajı: %86.69
  • Alibey Barajı: %67.56
  • Kazandere Barajı: %61.95
  • Pabuçdere Barajı: %60.84
  • Büyükçekmece Barajı: %56.83
  • Terkos Barajı: %56.64
  • Istrancalar Barajı: %55.15
  • Sazlıdere Barajı: %45.62

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ YETERLİ Mİ?

Yüzde 70.34 seviyesine ulaşan genel doluluk oranı, İstanbul için kritik alt sınırın üzerine çıkıldığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, su tüketim alışkanlıklarının mevsimsel değişimlere göre planlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

