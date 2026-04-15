ÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandı

15 Mart'ta gerçekleştirilen 2026-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar puanlarına kurumun internet sitesinden ulaşabiliyor.

Geleceğin uzman doktorlarının merakla beklediği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını ve adayların puanlarının ilan edildiğini duyurdu.

15 MART SINAVLARININ DEĞERLENDİRMESİ TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına ait tüm işlemler sonuçlandırıldı. Tıp doktorluğu alanında uzmanlık eğitimi almak isteyenler ile yurt dışı diplomalarının denkliği için ter döken adaylar için tercih süreci öncesindeki kritik eşik geçilmiş oldu.

SONUÇLARA ÖSYM SONUÇ SAYFASINDAN ULAŞILABİLECEK

Adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu üzerinden öğrenebilecek. Sonuç belgelerine erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve şahsi aday şifrelerini kullanmaları yeterli olacak.

TERCİH DÖNEMİ BEKLENİYOR

Sonuçların ilanıyla birlikte, adayların puanlarına göre yerleşebilecekleri uzmanlık dalları ve kontenjanlar için gözler tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sonuçlar görüntülenebiliyor. (AA)

