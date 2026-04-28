Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı!

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu suçlarının önlenmesine ilişkin yürütülen planlı istihbarat faaliyetleri kapsamında, 22 Nisan günü Diktepe yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI!

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında, şüpheli araçta 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi. Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri kent merkezine getirerek burada satacağı tespit edilen şüpheli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Son Dakika | Kadıköy'de gece kulüplerine uyuşturucu operasyonu! 107 kişiye gözaltı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Şüpheli şahıs, Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, daha sonra ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)