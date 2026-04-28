DEM grubundan iktidara çok ağır sözler: Aksak, ürkek ve oyalayıcı...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, konuşmasında hem son gözaltı operasyonlarına hem de barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“GÖZALTI OPERASYONLARINI KABUL ETMİYORUZ”

Hatimoğulları konuşmasının başında, son günlerde gerçekleştirilen operasyonlara tepki gösterdi.

Hatimoğulları, “Yine gözaltı furyasına uyandık. Çok sayıda sol, sosyalist, devrimci, yurtsever arkadaşımız gözaltına alındı. Barışı konuştuğumuz bu günlerde hâlâ klasik bir biçimde baskıların devam ediyor olmasını kabul etmek mümkün değil. 1 Mayıs engellenemez, ezilenlerin haklarını savunanlar gözaltına alınamaz, tutuklanamaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

“İKTİDAR OYALAYICI BİR TUTUM İÇİNDE”

Hatimoğulları, barış sürecinde iktidarın yeterli adım atmadığını ileri sürdü.

“Bu kadar aydınlık bir tablo önümüzde dururken, barış menziline koşar adım gidilmesi gerekirken iktidar aksak, ürkek ve oyalayıcı bir tutum içinde” diyen Hatimoğulları, iktidarın adım atmamasının sürece karşı olan kesimlerin provokatif tutumlarını güçlendirebileceğini söyledi.

Hatimoğulları ayrıca sürece ilişkin olumsuz yorum yapan bazı medya kuruluşlarını da eleştirerek, “Sürecin tıkandığını söyleyenler ellerini boşa ovuşturuyor. Ne olursa olsun barış gemisini bu limana ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

“DEM PARTİ OLARAK SÜRECİN ARKASINDAYIZ”

Hatimoğulları, konuşmasının devamında barış sürecinin ilerlemesi için sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.

“Devlet aklı fırsatı heba eden değil, tarihi anda sorumluluk alan olmalı. Bu fırsatı hiç kimse heba etmemeli” diyen Hatimoğulları, DEM Parti’nin sürecin ilerlemesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Hatimoğulları konuşmasında bu ifadeleri kullandı: