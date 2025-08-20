Dur ihtarına uymadı iş makinesine çarptı: 1 ölü

Kayseri’nin Develi ilçesi Feneseyukarı Mahallesi Hadibey Caddesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Abdullah Y., ters yola girerek kaçmaya başladı.

Sürücü, ters yönde ilerlediği esnada iş makinesi ile çarpıştı. Motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen Abdullah Y., ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerine yapılan sürücü, ardından ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Abdullah Y., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahelesine rağmenh kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.