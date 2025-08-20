Dur ihtarına uymadı iş makinesine çarptı: 1 ölü

Dur ihtarına uymadı iş makinesine çarptı: 1 ölü
Yayınlanma:
Kayseri’nin Develi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli sürücü, ters yola girerek iş makinesiyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Kayseri’nin Develi ilçesi Feneseyukarı Mahallesi Hadibey Caddesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Abdullah Y., ters yola girerek kaçmaya başladı.

abdullah-y-2.jpg

Sürücü, ters yönde ilerlediği esnada iş makinesi ile çarpıştı. Motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen Abdullah Y., ağır yaralandı.

abdullah-y-3.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerine yapılan sürücü, ardından ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

abdullah-y-4.jpg

YAŞAMINI YİTİRDİ

Abdullah Y., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahelesine rağmenh kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı