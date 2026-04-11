Dünyanın en iyi yemek şehirleri seçildi: İstanbul ilk 10'da

Food & Wine dergisi, her yıl düzenlediği Global Tastemakers ödülleriyle dünyanın en iyi yemek ve içecek şehirlerini belirledi. 400'den fazla şef, gastronomi yazarı ve seyahat uzmanının oylarıyla şekillenen 2026 listesinin zirvesine Hong Kong otururken, İstanbul da ilk 10 arasında yer aldı.

Uzmanlar, bir şehrin listeye girebilmesi için yalnızca iyi restoranları olmasının yetemeyeceğinin altını çiziyor. Sokak lezzetleriyle fine diningin iç içe geçtiği bir kültürel doku, taze ve özgün malzemelere erişim, köklü yerel mutfak gelenekleri ve bu gelenekleri yeniden yorumlayabilen şefler değerlendirme ölçütleri arasında.

Food & Wine, dünyanın dört bir yanından 400'den fazla şef, seyahat uzmanı, yemek ve seyahat yazarı ile şarap profesyoneline en iyi mutfak yolculuğu deneyimlerini sordu. Ardından elde edilen sonuçları, her kategorideki en iyi adayları sıralayan Küresel Danışma Kurulu'na sorarak listeyi belirledi.

1. HONG KONG

Küçük yüzölçümüne karşın Hong Kong, dünya mutfak haritasında benzersiz bir yer tutuyor. Aynı sokakta dim sum salonlarının buğusu ile Michelin yıldızlı bir İtalyan restoranının zarafeti bir arada bulunabiliyor. Kanton, Sichuan ve uluslararası mutfakların kesiştiği gece pazarları, şehrin sokak yemeği kültürünün canlılığını koruyor. İlk sıraya taşınan bu çeşitlilik, Hong Kong'u hem ilk hem de defalarca ziyaret edilesi kılan etken olarak öne çıkıyor.

2. LONDRA

İkinci sıraya oturan Londra, sömürge döneminden bu yana Hint, Uzakdoğu ve Karayip mutfaklarından beslenen birikim üzerine yeni bir gastronomi dönüşümü yaşıyor. Şehrin Borough Market gibi köklü pazar alanları ve Shoreditch ile Soho'daki yenilikçi mekanları bu dönüşümün adreslerini oluşturuyor.

3. TOKYO

Tokyo ise üçüncü sıradan gastronomi dünyasına sesleniyor. Ramen dükkanlarından omakase masalarına, izakayalardan kaiseki sofralarına uzanan yelpazesiyle Tokyo, mevsimselliği ve sadeliği merkeze alan bir mutfak anlayışını dünyaya taşıyor.

4. MEKSİKO

Meksiko, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirilen Meksika mutfağının başkentliğini üstleniyor. 10 binden fazla tako restoranı ve son on yılda filizlenen deneysel mutfak anlayışıyla şehir, dördüncü sıraya yerleşti.

5. BANGKOK

Bangkok'un adını listeye yazdıran ise yalnızca efsanevi sokak yemeği sahnesi değil. Beşinci sıradaki Tayland başkenti, yüzen pazar turlarından Chao Phraya Nehri manzaralı çatı barlarına, Michelin yıldızlı restoranlardan mahalle lokantalarına uzanan bir yelpazede bütünlüklü bir gastronomi deneyimi sunuyor.

6. LİMA

Altıncı sırada Lima, Peru mutfağını yerli geleneklerin Japon, Çin ve İspanyol etkisiyle harmanladığı bir formülle Latin Amerika'nın gastronomi başkenti konumuna yerleşti. Ceviche ve tiradito, bu mutfağın dünyaya açılan yüzü.

7. BARSELONA

Katalonya'nın mutfak ve kültür merkezi Barselona, Akdeniz malzemeleri ve İspanya mutfağıyla harmanladığı Katalan geleneğiyle yedinci sıraya girdi. Taze ürünler, peynirler ve deniz ürünleriyle taşan pazarları şehrin olmazsa olmazı.

8. PARİS

Sekizinci sıradaki Paris, Michelin yıldızlı restoran sayısında Avrupa'nın diğer başkentleri arasında iddialı bir konumda. Saint-Germain-des-Prés, Montmartre ve Marais'nin tarihi bistroları bu şehirde her bütçeye hitap eden gastronomi deneyimini mümkün kılıyor.

9. KOPENHAG

Kopenhag ise dokuzuncu sırada, New Nordic akımıyla başlattığı gastronomi devrimini bugün mevsimsel ve yerel malzeme odaklı, çevre sorumluluğunu benimseyen bir mutfak felsefesiyle sürdürüyor. Smørrebrød kültürü, bu felsefenin gündelik yaşamdaki yansıması.

10. İSTANBUL

Listenin onuncu ve son ismi İstanbul, uzmanlar tarafından Osmanlı geleneğiyle Akdeniz mutfağının kesiştiği bir gastronomi kavşağı olarak nitelendiriliyor. Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nın tarihi koridorlarından başlayan bir keşif, meyhane sofralarında rakı eşliğinde sunulan taze balık ve mezelerle sürdürülebiliyor. Sokakta yükselen simit ve kebabın kokusu ise şehrin dört bin yıllık kültürel katmanlarını gündelik hayata taşıyor.

İstanbul'un listede yer almasında yalnızca geçmişin ağırlığı belirleyici değil. Şehrin çağdaş mutfak sahnesi de giderek daha fazla uluslararası ilgi görüyor. Nicole, Mikla ve Neolokal gibi restoranların yanı sıra şef Fatih Tutak'ın Bomonti'deki restoranı Turk Fatih Tutak, Türkiye'de iki Michelin yıldızı kazanan tek mekan olma özelliğini koruyor. Tokyo ve Kopenhag'ın önde gelen mutfaklarında deneyim kazanan Tutak, 2019'da İstanbul'a dönerek Türk mutfağını yeni tekniklerle yeniden yorumlamayı kendine misyon edindi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı