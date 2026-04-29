Türkiye genelinde müze ve ören yerlerine olan ilgi her geçen gün artış gösterirken bazı noktalar bu ilginin oldukça uzağında kalıyor. Geçtiğimiz yıl ülke genelindeki ziyaretçi sayısının 61 milyona ulaşması ve müze sayısının 636’ya çıkması sektördeki büyümeyi gözler önüne seriyor. Ancak büyük beklentilerle kapılarını açan İstanbul Havalimanı Müzesi beklenen ilgiyi görmediği için adeta terk edilmiş bir görüntüsü sergiliyor.

6 YILDA SADECE 46 BİN ZİYARETÇİ

Dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nda günlük yolcu hareketliliği 270 bini aşmasına rağmen müze giriş rakamları hayal kırıklığı yaratıyor. Anadolu medeniyetlerine ait eşsiz eserlerin sergilendiği alanı gün içerisinde sadece 20 veya 30 kişi ziyaret ediyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, 2020 yılında 1.745 kişinin gezdiği müze, en yüksek rakamına 10 bin 197 kişiyle 2024 yılında ulaştı. Geçtiğimiz yıl ise ziyaretçi sayısı 7 bin seviyesine geriledi.

6 yıllık toplam tablonun Anadolu’daki küçük ölçekli yerel müzelerin yıllık verilerine dahi ulaşamaması dikkat çekiyor.

TANITIM EKSİKLİĞİ VE YER SEÇİMİ TARTIŞILIYOR

Yıllık 84 milyon yolcu kapasitesine sahip bir tesiste müzenin neden ilgi görmediğine dair farklı görüşler öne sürülüyor. Müzenin havalimanı terminali içinde ulaşımı zor olan sapa bir noktada bulunması ve yeterli tanıtımının yapılmaması ana gerekçeler arasında gösteriliyor.

Türk vatandaşlarının MüzeKart ile ücretsiz olarak giriş yapabildiği alanın yabancı yolcular için belirlenen giriş ücreti ise 13 avro olarak uygulanıyor. Bu tutar güncel kurla yaklaşık 685 Türk lirasına denk geliyor.

Ziyaretçiler arasında fiyatı makul bulanlar olsa da sergilenen içeriği yetersiz bulup ödediği ücretin karşılığını alamadığını belirten yolcular da bulunuyor.

PADİŞAH KAFTANLARINDAN KARUN HAZİNELERİNE HER ŞEY VAR

Dünya genelindeki havalimanı müzeleri arasında yüzölçümü bakımından en büyük olma iddiasını taşıyan mekan, Türkiye’deki 29 farklı ören yerinden getirilen 300’den fazla eseri bünyesinde barındırıyor.

Hititlerden Osmanlıya kadar çok geniş bir tarihsel süreci kapsayan koleksiyonda Karun Hazineleri, milattan önce 4. yüzyıla ait altın taçlar ve Roma döneminden kalma heykeller gibi yüksek tarihi değere sahip parçalar sergileniyor.

Padişah kaftanlarından el yazması eserlere kadar pek çok kıymetli objenin bulunduğu alan, tüm bu zenginliğine rağmen yolcuların uğramadığı bir nokta olmaktan kurtulamıyor.