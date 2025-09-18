Dünyanın dört bir yanından Trabzon'a akın ettiler!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzon, tarihi ve turistik zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Yılın ilk 8 ayında 652 bin 709’u yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 75 bin 936 ziyaretçi şehri tercih etti.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, bölgede yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Turizm haritasında ülke çeşitliliğini sürekli artıran Trabzon, bu yılın 8 aylık döneminde Suudi Arabistan, Umman ve Irak başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten bu yıl başlatılan direkt uçuşlarla Türk cumhuriyetlerinde de adından söz ettiren Trabzon'da, ayrıca Çin ile gerçekleştirilen ikili temaslarla turist çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tanıtım çalışmalarının sürdüğü Uzak Doğu pazarında ivme yakalayan kent, Çin, Japonya, Malezya, Endonezya ve Tayland'dan gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine 34 bin 903 yatak kapasitesiyle hizmet sunan Trabzon'da yılın ocak-ağustos döneminde 652 bin 709'u yabancı olmak üzere 1 milyon 75 bin 936 ziyaretçi konakladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un Körfez ülkeleri başta olmak üzere her dönem çok sayıda ülkeden talep gördüğünü söyledi.

Trabzon'un "Karadeniz'in incisi" olarak nitelendirildiğini dile getiren Erdoğan, "Bu yıl 8 aylık konaklama verilerine baktığımızda yabancıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış söz konusu. 652 bin 709 yabancı ziyaretçimizin konakladığını görmekteyiz. Bu, çok memnun edici bir durum." dedi.

"ZİYARETÇİLERİN EN BAŞINDA SUUDİ ARABİSTAN GELİYOR"

Erdoğan, kentin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığına dikkati çekerek, "Ziyaretçilerin başında her zamanki gibi en başta Suudi Arabistan geliyor. Diğer Körfez ülkeleri Umman, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün diye devam etmekte." diye konuştu.

