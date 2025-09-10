Düğündeki cinayetin şüphelisi yakalandı

Düğündeki cinayetin şüphelisi yakalandı
Yayınlanma:
Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada Özcan Özçelik'i (24) tabancayla öldürdüğü iddia edilen T.T. gözaltına alındı. Özçelik'in hastaneye götürüldüğü sırada sağlık çalışanlarını darbeden yakını M.D. ise tutuklandı.

Olay, 8 Eylül’de saat 01.00 sıralarında Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda iki taraf arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özcan Özçelik, T.T. tarafından tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Özçelik, yere yığıldı.

Özcan Özçelik, arkadaşları tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada Özçelik'in hastaneye gelen yakınlarından M.D., tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbetti. Özçelik, buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Özcan Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Polis, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen T.T.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, hastanedeki saldırıya ilişkin M.D. gözaltına alındı. M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırı anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özcan Özçelik'in cinayet şüphelisi T.T., bugün polis tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

T.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
CHP'li iki yöneticiye soruşturma
CHP'li iki yöneticiye soruşturma
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var