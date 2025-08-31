Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TIR ile çarpışan kamyonette aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenler arasında kamyonet sürücüsü Hasan Sultanoğlu (45), eşi Nadide (38), ikiz kızları Nisanur ve Hatice (11) ile kardeşi Adem Sultanoğlu (40) bulunuyor.

Kaza, Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyü Dikilitaş mezrası yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Yaralı olarak kaldırıldığı Başkale Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nadide Sultanoğlu’nun da aralarında olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, Yüksekova ilçesi Akocak köyüne getirildi ve yakınlarının yanı sıra yerel yöneticiler ile vatandaşların katılımıyla toprağa verildi. Ailenin, Van’da yaşayan yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.