Düğün salonu savaş alanına döndü: Tekmeler havada uçuştu

Adana'da akşam saatlerinde düzenlenen düğün, iki grup arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

DÜĞÜN SALONU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Saat 22.00 sıralarında merkez Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede gruplar arasında çıkan tartışma büyüyerek yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

OLAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Düğündeki diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, kavgayı ayırdı. Kavga nedeniyle düğünün erken bitirildiği öğrenildi.

Öte yandan iki grubun düğün salonundaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.