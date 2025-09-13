Drift yapıp polisten kaçtı: O sürücüye ceza yağdı

Drift yapıp polisten kaçtı: O sürücüye ceza yağdı
Yayınlanma:
Bursa'da otomobiliyle drift yapıp polisten kaçmaya çalışan 20 yaşındaki Baran U.'ya 65 bin TL para cezası yazıldı. Sürücünün ehliyetine 4 ay süreyle el konulurken aracı 60 gün trafikten menedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle drift yapıp polisten kaçmaya çalışan 20 yaşındaki Baran U.'ya 65 bin TL idari para cezası yazıldı, ehliyetine 4 ay süreyle el konulup aracı 60 gün trafikten menedildi.

Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde polis ekipleri, drift yaptığı belirtilen 34 LM 200 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

drift-yapip-polisten-kacan-surucuye-65-911480-270842.jpg

Çevre Yolu üzerindeki bir petrol istasyonu arkasında ekiplerin önünü kesmesi üzerine sürücü, aracı bırakıp, koşarak uzaklaşarak yoldan geçen arkadaşının otomobiline binip kaçtı.

DİRİFTİN BEDELİ 65 BİN TL

Konuya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücünün Baran U. olduğunu belirleyerek yakaladı. Baran U’ya ‘dur’ ihtarına uymamak, drift yapmak ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten toplam 65 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 4 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!