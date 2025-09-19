Drift yapan sürücüye ağır ceza

Drift yapan sürücüye ağır ceza
Yayınlanma:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi Hicran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobilin drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede, olayın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği anlaşıldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, aracın plakasını ve sürücüsünün E.C. olduğunu tespit etti.

Sürücü E.C.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi uyarınca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün (2 ay) süreyle el konulmasına karar verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Türkiye
Korkulan oldu! Antalya'daki yangın yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi
Antalya'daki yangın yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi
TOKİ inşaatında parasını alamayan işçi çatıya çıktı!
TOKİ inşaatında parasını alamayan işçi çatıya çıktı!
Menzil Şeyhi 'yapmayın' dese de durmadılar: 3 gün süren düğünde cemaat birbirine girdi
Menzil Şeyhi 'yapmayın' dese de durmadılar: 3 gün süren düğünde cemaat birbirine girdi