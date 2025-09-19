Drift yapan sürücüye ağır ceza

Olay, Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi Hicran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobilin drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede, olayın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği anlaşıldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, aracın plakasını ve sürücüsünün E.C. olduğunu tespit etti.

Sürücü E.C.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi uyarınca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün (2 ay) süreyle el konulmasına karar verildi.