Dozeri çalınan adam dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu

Muğla'da satılığa çıkardığı dozeri çalınan Mehmet Arıkan, pazarlık yaptığı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muğla'da internet üzerinden satışa çıkardığı dozerin çalındığını gören Mehmet Arıkan, pazarlık yaptığı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

SATILIĞA ÇIKARDIĞI DOZER İÇİN PAZARLIK YAPTI

Muğla'da yaşayan Mehmet Arıkan, dozerini geçtiğimiz hafta internet üzerinden satılığa çıkardı.

Arıkan'ın verdiği ilanı gören Ş.Ö. Adana'dan geldiği akrabaları ile Muğla'ya gitti. Burada 6 Eylül günü Ş.Ö., yanında akrabaları K.E. ve B.K. ile Arıkan’la bir kafede buluştu.

Yapılan görüşmeler sonucunda iş makinesinin satışı için 4 milyon 250 bin TL’ye anlaşmaya varıldı. Ş.Ö. ödemenin büyük kısmını çek ile yapılmasını istedi.

PAZARLIK YAPTIĞI KİŞİLERCE DOLANDIRILDI

Ş.Ö., Arıkan’a 500 bin TL’sini elden nakit teslim etmek koşuluyla 3 milyon 750 bin TL değerinde çek imzaladı. Arıkan, Ş.Ö.'den 100 bin TL kapora aldı. Çekin ödeme tarihine kadar dozerini başka bir işte kullanmak isteyen Arıkan, Ş.Ö. ve arkadaşlarıyla birlikte dozeri TIR’a yükleyerek Hatay’ın Antakya ilçesine doğru yola çıktı.

Yolculuk sırasında Mersin’de konaklamak için otel tutan Mehmet Arıkan, Ş.Ö. ve arkadaşlarının dozerin devrini ısrarla kendi üzerlerine geçirilmesini istemesi üzerine anlaşma bozuldu. Arıkan, dozerini geri alıp Muğla’ya dönmek istedi.

Ş.Ö.’yü arayan Mehmet Arıkan, iş makinesinin Konya’da olduğunu öğrendi. Konya’ya giden Arıkan, kendisine gönderilen konumda iş makinesini göremeyince Adana’daki adreslerine gitti ancak burada da kimseyi bulamadı.

ÇALINAN DOZERİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Arıkan, dolandırıldığını anlayınca Muğla'ya dönüp, çekleri kontrol ettirdi. Çeklerin sahte olduğunu ve kendi adına kayıtlı dozerin sosyal medyada düşük fiyata satışa çıkarıldığını öğrenen Arıkan, Ş.Ö. ile akrabaları K.E. ve B.K. ile çekte imzası bulunan E.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Arıkan, aracının devrinin kendisinde olduğunu belirterek, “Dozerimin parçalanmadan ve başkalarına ucuza satılmadan acilen bulunması için tüm yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Kaynak:DHA

