Dolabın içinden firari çıktı

Karabük'te, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla evinde saklandığı dolap içindeki gizli bir bölmede yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Güveni Kötüye Kullanma", "Birden Fazla Kişi ile Tehdit" ve "Silahla Tehdit" suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen takip neticesinde, firari hükümlünün adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan detaylı arama sırasında, A.Y. isimli şahıs, ahşap bir giysi dolabının içerisine özel olarak yapılmış gizli bir bölmede saklanırken bulundu.

Gizli bölmeden çıkarılarak gözaltına alınan A.Y., emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.