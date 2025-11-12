Doktorların sosyal medya paylaşımlarına sınırlama!

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelikle, doktorların sosyal medya paylaşımlarına sınırlama getirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, sağlık kuruluşlarının ve doktorların sosyal medyada yaptıkları tanıtım ve bilgilendirme içeriklerine belli kurallar geldi.

Facebook, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yer alan sağlık paylaşımlarında reklam, hasta memnuniyeti videoları ve ameliyat anları gibi içeriklere kısıtlama getirildi.

Estetik ve benzeri işlemler için yapılan öncesi-sonrası paylaşımlarına da sınırlama getirildi. Yalnızca hastadan yazılı onay alınması koşuluyla yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda bu paylaşımlarda filtre olmayacak ve yoruma ve etkileşime kapalı tutulacak.

O İFADE ZORUNLU HALE GELDİ

Ayrıca, yapılan her tanıtım veya bilgilendirme paylaşımında şu ifadenin de yer alması zorunlu kılındı:

"Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir."

Sağlık alanında hazırlanan görsel veya video içeriklerin de artık sponsorlu olarak yayınlanamayacağı belirtildi.

Facebook, Instagram, TikTok ya da internet sitelerinde ücret karşılığı öne çıkarılan reklamlar kesin olarak yasaklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

