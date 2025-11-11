Özel hastaneler için yeni dönem: Artık zorunlu

Yayınlanma:
Özel sağlık tesislerinin açılışında bölgesel ihtiyaç analizi zorunluluğu getiren yeni yönetmelik yayımlandı. Düzenleme, "kaynak israfını önlemeyi ve ülke genelinde dengeli hizmet dağılımını" hedefliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" ile özel sağlık tesisi açılış süreçleri yeniden düzenlendi. Yeni sistem, özel sağlık yatırımlarının bölgesel ihtiyaç analizine dayalı olarak planlanmasını zorunlu kılıyor.

'KAYNAK İSRAFININ ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR'

Düzenlemeyle, lisans başvuruları değerlendirilirken "bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacı ve mevcut altyapı kapasitesi" dikkate alınacak. Bu kapsamda, "özellikle Anadolu'da ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yatırımlar teşvik edilirken, aşırı yoğun bölgelerde atıl kapasite oluşmasının önüne geçilmesi" amaçlanıyor. Kaynak israfını engellemek ve ülke genelinde dengeli bir hizmet dağılımı sağlamak da ana hedefler arasında yer alıyor.

KADRO STANDARDI GETİRİLİYOR

Yönetmelikle ayrıca özel sağlık tesisleri için kadro standardı getiriliyor. Tesisin "fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısının uyumlu hale getirilmesi" planlanıyor. Tüm lisans süreçleri Sağlık Bakanlığı'nın merkezi kontrolünde, şeffaf bir şekilde yürütülecek. Bu düzenlemeyle, "tüm vatandaşların eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişiminin sağlanması" amaçlanıyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

