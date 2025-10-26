Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz

Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürleriyle üç gün süren değerlendirme toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık yatırımları ve hizmetlerinin masaya yatırıldığını belirten Memişoğlu, sahadan gelen geri bildirimlerin dikkatle takip edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle üç gün süren toplantılarda sağlık yatırımları ve hizmetlerin genel durumunun ele alındığını açıkladı. Bakan Memişoğlu, toplantılarda sahadan gelen geri bildirimlerin dikkatle değerlendirildiğini ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların belirlendiğini belirtti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin sağlığı için çalışan 81 il sağlık müdürümüzle üç gün boyunca bir aradaydık. İllerimizde yürüttüğümüz sağlık hizmetlerini ve devam eden sağlık yatırımlarını değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde atılacak öncelikli adımları istişare ettik” ifadelerini kullandı.

Bakan, göreve geldikleri günden bu yana sahadan gelen geri bildirimlere kulak verdiklerini vurgulayarak, “Büyük bir özveri ve titizlikle, sağlık ailemizin üstün gayretiyle en iyi sağlık hizmetini sunmayı sürdürüyoruz. Gayemiz net; sağlık hizmetlerimizi günden güne geliştirmek, sağlık sistemimizi daha da güçlendirmek” dedi.

Memişoğlu, açıklamasında ayrıca “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun inşa sürecine kesintisiz devam edeceklerini belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak:ANKA

