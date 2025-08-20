Doğum gününde dronlu para cezası

Osmaniye Belediyesi 'Şehrimizi temiz tutmak hepimizin elinde' sloganıyla başlatılan çevre temizliği seferberliği kapsamında mizahi bir çalışma yaptı. Millet Bahçesi'nde doğum günü kutlaması yapan gençlerden biri, yere sigara izmariti attı. Belediyenin dronuyla tespit edilen gence 2 bin 954 lira ceza kesildi.

Zabıta ekipleri gencin doğum gününü kutlayıp, "Hediyeniz birazdan burada olacak" diyerek grubun yanından ayrıldı. Daha sonra ceza makbuzu, dronla izmarit atan gence gönderildi. Gencin şaşkınlık yaşadığı o anlar dron kamerasına yansıdı. Belediye, hazırlanan videoyla çevre kirliliğine duyarlılık mesajı vererek, çevreyi kirletenlere ceza kesileceğini duyurdu.