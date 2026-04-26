'Doğanın gelini' ortaya çıktı! Gören durup fotoğraf çekiyor

Erzurum, Ağrı ve Kars çevresinde yetişen, bilimsel adı Iris Iberica olan endemik “kurt kulağı” çiçekleri, bahar aylarında meralarda görsel bir şölen sunuyor.

Uzun saplı ve dikkat çekici yapısıyla bilinen bu nadir iris türü, son günlerde Oltu ilçesine bağlı Tekeli ve Kaledibi mahallelerinde yoğun şekilde görülmeye başladı.

Yöre halkının “doğanın gelini” olarak adlandırdığı çiçekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Baharın habercisi olarak kabul edilen kurt kulağı çiçekleri, bölgeyi ziyaret edenlere doğayla iç içe keyifli anlar sunuyor.

"YOLDA BU ÇİÇEKLERİ GÖRDÜM, DURUP FOTOĞRAF ÇEKTİM"

Artvin’in Yusufeli ilçesinden gelirken kurt kulağı çiçeklerini gördüğünü belirten Beyan Onat, "Yolda bu çiçekleri gördüm, durup fotoğraf çektim. Gerçekten çok güzeller, herkesin görmesini isterim" dedi. (DHA)