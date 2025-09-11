Doğa Koleji öğrencileri ne yapacak? MEB'den açıklama geldi!
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Bu TMFS'nin el koyduğu en son ve en büyük varlıklardan. Doğa Koleji'nden Bilgi Üniversitesi'ne, Habertürk'ten Show TV'yi Türkiye'nin dev şirketleri böylecek TMSF'nin bünyesine geçti.
El konulan kurumlarla ilgili süreç merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji'ne dair açıklama geldi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki “Doğa Koleji” özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan “Doğa Koleji” özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir.
Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."