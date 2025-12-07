DMO’nun fiyat politikasına yerli protez üreticilerinden tepki

Türkiye’de travma alanında kullanılan protezlerde yerli üretim oranı yüzde 100’e, artroplasti protezlerinde ise yüzde 70’e çıkmış durumda. Buna rağmen Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) alım ve fiyat politikalarının yerli tıbbi cihaz üreticilerini zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diz protezleri için belirlediği 17 bin 800 TL’lik SUT tavan fiyatı 2023’ten bu yana güncellenmediği için yerli üreticiler bu bedelle satış yapamaz hale geldi. Yerli firmaların talep ettiği yüzde 35’lik fiyat artışına olumsuz yanıt veren DMO’nun, aynı artışı ABD merkezli protez markası Stryker’a uyguladığı öne sürülüyor.

Son dakika | Çerçioğlu'nun batık şirketine AKP piyangosu: 3 günde 4.2 milyar kazandı

İddialara göre DMO–Stryker anlaşması, şirketin bünyesine kattığı Çinli Trauson firmasının ürünleri üzerinden yapıldı. Böylece yerli üreticilere ödenmeyen 24 bin 337 TL’lik farkın, Çin menşeli protezler üzerinden ABD merkezli şirkete aktarılacağı ifade ediliyor.

İHRACATTA DAHA YÜKSEK FİYATLAR

Yerli diz protezleri için Türkiye’de uygulanan 17 bin 800 TL’lik SUT fiyatı sabit kalırken, aynı ürünler yurt dışında çok daha yüksek bedellerle alıcı buluyor.

Hollanda: 1.750 euro

Belçika: 2.800 euro

İsviçre: 4.500 dolar

Yerli üreticilerin ihracatta uyguladığı en düşük fiyatın 550 dolar olduğu, Mısır gibi pazarlarda ise bu rakamın 700 dolara çıktığı belirtiliyor.

Çerçioğlu'nun şirketi SPK'yı harekete geçirdi: Jantsa hisselerinde şok yükselişin arkasında kim var?

SEKTÖR ALARM VERİYOR: KONKORDATO DALGA DALGA GELİYOR

Artan üretim maliyetleri, uzun ödeme vadeleri ve düşük ürün fiyatları sektörü çıkmaza sürüklüyor. Son 6–7 ayda dört yerli tıbbi cihaz üreticisi konkordato ilan ederken, sektör temsilcileri mevcut fiyat politikalarının sürdürülebilirliği tehdit ettiğini vurguluyor.