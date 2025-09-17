Diyarbakır'da PKK lideri Öcalan için "Umut Hakkı" yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır’da aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Demokratik Kurumlar Platformu tarafından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "Umut hakkı" yürüyüşü düzenledi.

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Partili milletvekilleri, belediye eş başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda yurttaşın katıldığı yürüyüşte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dev posterleri açılarak, sık sık Öcalan lehine sloganlar atıldı

"KOMİSYONDA YAN YANA GELEMEYEN BÜTÜN SİYASİ PARTİLER YAN YANA GELEBİLDİ"

Yürüyüşün ardından konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında Türkiye Büyük Mille Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Öcalan’ın iradesiyle kurulduğunu söyledi.

Komisyonun Öcalan ile görüşmesi gerektiğini dile getiren Uçar, “Bakın mecliste bir komisyon kuruldu. Sayın Öcalan'la görüşüp görüşme ile tartışıyorlar. Komisyona buradan hatırlatalım. Meclis’te kurulan komisyon Sayın Öcalan'ın inancıyla, Sayın Öcalan'ın ısrarıyla, Sayın Öcalan'ın iradesiyle kurulmuştur. Yol alabilmesi için yapılacak en kritik şey Sayın Öcalan ile görüşmektir. O komisyonda yan yana gelemeyen bütün siyasi partiler yan yana gelebildi. Birbiriyle konuşmayanlar yan yana gelebildi. Ve bu ülkenin tarihi meselesinde herkes söz sahibi kılındı. Bunun kıymetini bilmek zorundalar” diye konuştu.

"UMUT HAKKI DEMOKRATİK ENTEGRASYONUN HAYAT BULMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ANAHTARDIR"

Uçar, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest kalması için ‘Umut Hakkı’nın uygulanması gerektiği çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Umut Hakkı kararı 11 yıldır uygulanmıyor. Bu ülkede Umut Hakkının uygulanmasıyla özgürlüğüne kavuşabilecek. Ama şunu ayrı ederek ifade etmek isteriz. Sayın Öcalan diyor ki: "Umut hakkı demeyelim, umut ilkesi diyelim." Çünkü Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan Türkiye'nin Umut Hakkı kararını uygulaması bir lütuf değildir, bir zorunluluktur. Aynı zamanda, aynı zamanda bu hakkı siyasidir. Bakın yeni bir dönemdeyiz. Bu ülkede hukuksuzluğun, son bulabileceği ve bütün hakların ortakça yaşayabileceği yeni bir dönemin eşiğindeyiz. O yüzden diyoruz ki, Umut Hakkı demokratik entegrasyonun hayat bulması için önemli bir anahtardır. Umut Hakkı bu ülkede bütün hakların ve inançların kendi kimliğiyle yaşayabilmesi için önemli bir eşiktir. Tam da o noktadayız. O yüzden toplumsal özgürlükleri, fikrimizi, hayatlarımızı ortak icra edebileceğimiz yeni bir dönemin adı olarak Umut Hakkı’nın yani umut ilkesinin hayat bulmasıyla mümkündür.”

“Yeni bir başlangıca ihtiyacımız var” diyen Uçar, “İktidarın ve Cumhur İttifakının ağzına pelesenk ettiği Türkiye yüzyılında hiçbir halkın, hiç kimsenin bir şey anladığı yok. Ama Sayın Öcalan, çağrısıyla beraber, barış ve demokratik toplum çağrısıyla beraber bu ülkenin yeni yüzyılına ve geleceğine bir nitelik katıyor” şeklinde konuştu.